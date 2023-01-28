Минстрой переложил решение об открытии новой ледовой арены в Новосибирске на хоккеистов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

В Министерстве строительства Новосибирской области сообщили, что открытие нового завершенного ЛДС зависит от решения хоккеистов.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что сроки открытия введенной в эксплуатацию новой ледовой арены зависят от хоккеистов.

«Ледовая арена введена в эксплуатацию. Все строительно-монтажные работы окончены. Осталось малое КПП. Оно не задействовано пока в процессе. Сейчас мы заканчиваем исполнительную документацию. Заливаем лед на большой арене. И как только это сделаем, тут уже от спортсменов больше зависит — когда они начнут эксплуатацию», — сообщил функционер.

Осмотр и приёмка помещений нового ЛДС началась в 12 января.

24 января в правительстве Новосибирской области сообщили о начале работ по подготовке к заливке ледового поля на «Сибирь-Арене». На данный момент завершается процесс покраски технологической плиты основной арены, для этого используется морозоустойчивая ярко-белая акриловая краска, которая наносится в три слоя. После полного просушивания плита охлаждается и можно приступать к следующему этапу – наращиванию массива льда. Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.

Напомним, ранее парк «Арена» перед новым ЛДС в Новосибирске открыли для посещения.