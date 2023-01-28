Новосибирская область направила на восстановление новых территорий РФ около 1 млрд рублей

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Новосибирская область направила около 1 миллиарда рублей на восстановление подшефных территорий в 2022 году.

На восстановление подшефных территорий — Беловодского района — в 2022 году Новосибирская область направила почти 1 миллиард рублей. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил министр строительства НСО Алексей Колмаков.

В частности, на новых территориях при поддержке Новосибирской области к учебному году было подготовлено 12 школ и 8 детских садов, 49 объектов — к отопительному периоду. Также в сферу деятельности Минстроя Новосибирской области входит восстановление квартала в Мариуполе вблизи комбината "Азовсталь". В 2023у планируется восстановить корпуса ЦРБ Беловодска и одного из блоков Казачьего корпуса.

"Мы обследовали несколько зданий — это в основном блок медицины и спорта. Объектов здравоохранения три — это инфекционное отделение, морг и кислородная станция, которые необходимы для функционирования ЦРБ в самом Беловодске. Еще один объект — это спортзал для сельскохозяйственного техникума, сейчас там будет казачий корпус", — сказал Колмаков.

Ранее губернатор НСО Андрей Травников назвал Беловодский район ЛНР 31-м районом Новосибирской области.

"Важная миссия — моральная поддержка. Позже в Беловодском районе уже осознали, что они 31-й район Новосибирской области», — сказал Травников.

Напомним, в январе в Беловодском районе Луганской народной республики, подшефной территории Новосибирской области, была предпринята попытка атаки со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников. По его словам, попытка оказалась предотвращена.