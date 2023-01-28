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Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске

Фото Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске
Фото Опубликован прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске.

По данным метеорологов, в начале февраля в столице Сибири ожидаются дневные температуры -13...-15 градусов, а по ночам — до -21 градуса. В первые два дня февраля прогнозируются сильные снегопады, далее серьезных осадков не ожидают.

Во второй декаде последнего месяца зимы будет пасмурной, единственный солнечный день — 17 февраля. Минимальная дневная температура составит -18 градусов.

В конце февраля прогнозируется потепление до -11 градусов, отсутствие осадков и переменная облачность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на выходных в Новосибирске ожидаются умеренные снегопады.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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погода
февраль
метеорологи
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