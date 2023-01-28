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Стая бездомных собак напала на мальчика в Первомайском районе Новосибирска

Фото Стая бездомных собак напала на мальчика в Первомайском районе Новосибирска
Фото Стая бездомных собак напала на мальчика в Первомайском районе Новосибирска

Фото: ryazpressa.ru

Мальчика в Первомайском районе Новосибирска спасли от нападения стаи бродячих псов.

Утром в субботу, 28 января, в Первомайском районе Новосибирска свора из шести бродячих собак напала на мальчика, возвращавшегося домой, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Ребенок успел среагировать и упал лицом в снег, чтобы собаки не смогли нанести ему травм. На помощь к мальчику успел прийти сосед, услышавший лай во время уборки снега в своем дворе. Мужчина отогнал бродячих собак лопатой. Ребенок не получил травм.

Пользователи социальных сетей отметили, что это не первый случай нападения стаи бездомных псов на местных жителей.

Ранее Сиб.фм сообщил, что жителей улицы Менжинского в Новосибирске терроризируют стаи собак.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

нападения
Бродячая собака
бездомная собака
бездомные животные
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