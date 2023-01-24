Жителей улицы Менжинского в Новосибирске терроризируют стаи собак

Фото предоставлено Татьяной Поплавской

В одном из заброшенных домов на улице Менжинского в Новосибирске поселилась стая бродячих собак, представляющих опасность для жителей.

Горсайт со ссылкой на жителей Первомайского района сообщил о проблемах со стаей бродячих собак на улице Менжинского. Животные нашли пристанище в одном из заброшенных частных домов на этой улице.

«Друзья человека держат в страхе всю улицу с осени 2022 года. За это время были случаи нападения собак на людей. Обращения в Центр по проблемам домашних животных ни к чему не привели», — рассказала местная жительница Татьяна Поплавская.

По словам женщины, неизвестно, откуда на улице появились эти бродячие собаки. Предполагается, что животные могли охранять ныне закрытую лесопилку, находившуюся неподалёку от средней школы №147. Местные жители неоднократно вызывали отлов собак, однако это не помогло.

«Дети ходят по частному сектору в школу и обратно. Мы боимся за них. Нападения бродячих животных происходят регулярно. Что нам делать? К кому обратиться?» – спросила Татьяна.

Соседи женщины подтвердили ее слова. Одна из местных жительниц рассказала, что ее сын с трудом добирается от школы домой из-за собак. Другая женщина сообщила, что собаки напали на ее мать. Женщина обратилась к зоозащитникам, чтобы они забрали своих животных, которые должны находиться на их территории, а не «шляться» по району.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились фото ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском. Кроме того, жительница Новосибирска пожаловалась на американскую сим-карту в купленном новом iPhone.