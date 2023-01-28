В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием полиции

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске в Ленинском районе сотрудники полиции на ГАЗели врезались в Honda Odyssey.

Группа «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщила о ДТП с участием автомобиля полиции и Honda Odyssey в Троллейном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска.

Сотрудники полиции на ГАЗели врезались в серебристый минивен подписчика группы. Водитель Honda столкнулся с полицейской машиной, совершая поворот и скользя из-за снега, сотрудники правоохранительных органов также не успели затормозить.

В комментариях пользователи социальной сети пошутили о явном преимуществе ГАЗели над японским автомобилем.

Напомним, днем, 28 января пробки в Новосибирске достигли 9 баллов из-за снегопада.