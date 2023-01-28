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Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов из-за снегопада 28 января

Фото Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов из-за снегопада 28 января
Фото Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов из-за снегопада 28 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В субботу, 28 января, в Новосибирске образовались пробки в 9 баллов из-за сильного снегопада.

Пробки в Новосибирске достигли 9 баллов в субботу, 28 января. Автомобильные заторы спровоцированы сильным снегопадом, который продолжается в областном центре уже несколько дней.

По данным сервиса 2ГИС, в 15:08 в Новосибирске зафиксированы пробки в 9 баллов из 10 возможных. Самые крупные заторы традиционно на Красном проспекте и улице Большевистской.

Осложнено движение в районе площади Калинина и на прилегающих к ней Дуси Ковальчук и Кропоткина.

"Красным" обозначено Бердское шоссе, а также улицы Ватутина и Петухова на левом берегу.

Как ранее писал Сиб.фм, сильный снегопад в Новосибирске сказывается и на работе общественного транспорта. Сегодня пассажиры трамвая жаловались на снежные сугрубы в салоне.

Снежная погода в областном центре сохранится еще несколько дней - осадки будут идти до понедельника, 30 января.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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