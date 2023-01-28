Сугробы появились в трамваях Новосибирска после снегопада 28 января

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Жители Новосибирска сфотографировали сугробы, которые появились в трамваях после снегопада.
В субботу, 28 января, в Новосибирске после затяжного снегопада сугробы появились даже в общественном транспорте. Фото из заснеженного салона трамвая опубликовано в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
"Вот в такой обстановке сегодня утром можно проехать на трамвае", — прокомментировала снимок жительница Новосибирска Ирина М.
На кадре видно, что снег в салоне лежит не только в районе дверей, но и на пассажирских креслах.
Подписчики паблика возмутились происходящему в трамвае.
"Кошмар, неужели нельзя убирать это?", "А пассажиры еще и платить за это должны?", "Счастье, что сегодня выходной и можно никуда не ехать", — отреагировали комментаторы.
Как ранее писал Сиб.фм, снег в Новосибирске будет идти еще как минимум 3 дня — до 30 января.
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