Сугробы появились в трамваях Новосибирска после снегопада 28 января

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Новосибирска сфотографировали сугробы, которые появились в трамваях после снегопада.

В субботу, 28 января, в Новосибирске после затяжного снегопада сугробы появились даже в общественном транспорте. Фото из заснеженного салона трамвая опубликовано в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Вот в такой обстановке сегодня утром можно проехать на трамвае", — прокомментировала снимок жительница Новосибирска Ирина М.

На кадре видно, что снег в салоне лежит не только в районе дверей, но и на пассажирских креслах.

Подписчики паблика возмутились происходящему в трамвае.

"Кошмар, неужели нельзя убирать это?", "А пассажиры еще и платить за это должны?", "Счастье, что сегодня выходной и можно никуда не ехать", — отреагировали комментаторы.

Как ранее писал Сиб.фм, снег в Новосибирске будет идти еще как минимум 3 дня — до 30 января.