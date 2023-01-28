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Снегопад в Новосибирске продлится до 30 января

Фото Снегопад в Новосибирске продлится до 30 января
Фото Снегопад в Новосибирске продлится до 30 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сильные снегопады в Новосибирске сохранятся как минимум до понедельника, 30 января.

В Новосибирске 28 и 29 января ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 28 января, в областном центре воздух прогреется до -7 градусов. Погода будет облачной, с прояснениями. При этом на протяжении дня будет идти снег, местами сильный, переходящий в метели.

На дорогах возможны заносы и гололедица на фоне сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 29 января, снегопад продолжится. Днем температура воздуха в городе составим -7 -9 градусов, ночью похолодает до — 20.

Заключительным снежным днем января станет понедельник. 30 января синоптики еще прогнозируют осадки, после чего погода сменится на более ясную.

Ранее начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова объяснила, что снег последние несколько дней идёт из-за тёплого и влажного воздуха, который поступает в Новосибирскую область с северо-западного направления.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что новосибирским дорожникам дали неделю на уборку снежных навалов в городе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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