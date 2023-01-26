Дорожникам Новосибирска дали 7 дней на уборку снежных валов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске дорожники должны вывезти снег с обочин улиц за неделю.

По прогнозу синоптиков, снегопады в Новосибирской области продлятся до пятницы, 27 января. Всё это время дорожные службы должны круглосуточно убирать проезжие части и вывозить снежные валы с обочин. Об этом сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

По словам Эпова, из-за снежных валов на обочинах ширина проезжей части уменьшается. Это мешает дорожному движению, замедляет транспорт, приводит к пробкам.

Другая задача дорожных служб — не допустить возникновения гололёда.

«Проводится противогололёдная обработка. Это необходимо для того, чтобы накат, который прикатывается колёсами, не примерзал к проезжей части», — объяснил глава управления.

Согласно муниципальным нормам, после снегопада магистральные дороги должны быть полностью очищены в течение 4 часов, второстепенные — в течение 6 часов. Чтобы убрать снежные валы на обочинах, по нормативам отводится неделя.

Ранее в департаменте транспорта Новосибирска сообщили, что с дорог Новосибирска за неделю вывезли 206 тысяч кубометров снега.