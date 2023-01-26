Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске снегопады продолжатся до выходных

Фото В Новосибирске снегопады продолжатся до выходных
Фото В Новосибирске снегопады продолжатся до выходных

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Осадки в Новосибирске продолжатся до конца недели.

В Новосибирске продолжатся снегопады. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды.

По данным синоптиков, в четверг, 26 января, осадки ожидаются в первой половине дня. Температура воздуха будет держаться на уровне -8 градусов. На следующий день похолодает до -10...-11 градусов, а снег пойдёт во второй половине дня.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, снегопад ожидается на протяжении всего дня. В последний день недели температура воздуха опустится до -12 градусов. Скорость ветра не превысит 5-6 метров в секунду.

Накануне начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова предупредила о нескольких волнах мощного снегопады. По словам метеоролога, снег последние несколько дней идёт из-за тёплого и влажного воздуха, который поступает в Новосибирскую область с северо-западного направления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики предупредили о затяжном снегопаде в январе 2023 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24640
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21848
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17112
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12950
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10802
Татьянин день 25 января 2023: новые красивые открытки для студентов и Татьян
7999
В Новосибирской области пропала 35-летняя женщина, приехавшая в гости к друзьям
7835
Решение принято: уже с 1 февраля 2023 пенсионеров ждет рекордная прибавка к выплатам