В Новосибирске снегопады продолжатся до выходных

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Осадки в Новосибирске продолжатся до конца недели.
В Новосибирске продолжатся снегопады. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды.
По данным синоптиков, в четверг, 26 января, осадки ожидаются в первой половине дня. Температура воздуха будет держаться на уровне -8 градусов. На следующий день похолодает до -10...-11 градусов, а снег пойдёт во второй половине дня.
В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, снегопад ожидается на протяжении всего дня. В последний день недели температура воздуха опустится до -12 градусов. Скорость ветра не превысит 5-6 метров в секунду.
Накануне начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова предупредила о нескольких волнах мощного снегопады. По словам метеоролога, снег последние несколько дней идёт из-за тёплого и влажного воздуха, который поступает в Новосибирскую область с северо-западного направления.
Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики предупредили о затяжном снегопаде в январе 2023 года.
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