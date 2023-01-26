В Новосибирске снегопады продолжатся до выходных

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Осадки в Новосибирске продолжатся до конца недели.

В Новосибирске продолжатся снегопады. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды.

По данным синоптиков, в четверг, 26 января, осадки ожидаются в первой половине дня. Температура воздуха будет держаться на уровне -8 градусов. На следующий день похолодает до -10...-11 градусов, а снег пойдёт во второй половине дня.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, снегопад ожидается на протяжении всего дня. В последний день недели температура воздуха опустится до -12 градусов. Скорость ветра не превысит 5-6 метров в секунду.

Накануне начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова предупредила о нескольких волнах мощного снегопады. По словам метеоролога, снег последние несколько дней идёт из-за тёплого и влажного воздуха, который поступает в Новосибирскую область с северо-западного направления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики предупредили о затяжном снегопаде в январе 2023 года.