Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

В Новосибирске 40-летний водитель грузовика погиб под мостом

Фото В Новосибирске 40-летний водитель грузовика погиб под мостом
Фото В Новосибирске 40-летний водитель грузовика погиб под мостом

Фото: ГИБДД по Новосибирску

Водитель грузовика погиб в Новосибирске при попытке проехать под мостом с поднятым кузовом.

40-летний водитель грузовика ИСУЗУ скончался в Новосибирске утром в субботу, 28 января. Автомобиль с поднятым кузовом пытается проехать под мостом на улице Серебренниковская. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в 6 часов 35 минут.

Фото В Новосибирске 40-летний водитель грузовика погиб под мостом 2

Грузовик двигался по улице Ипподромская с поднятым кузовом.

"В пути следования он совершил наезд на препятствие — железнодорожный мост. В результате ДТП пострадал водитель, который получил травмы несовместимые с жизнью", — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 24 января самосвал с поднятым кузовом повредил контактную линию возле площади Труда в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25716
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
24009
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23588
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
18000
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
16607
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15461
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
12898
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика