В Новосибирске 40-летний водитель грузовика погиб под мостом

Фото: ГИБДД по Новосибирску

Водитель грузовика погиб в Новосибирске при попытке проехать под мостом с поднятым кузовом.

40-летний водитель грузовика ИСУЗУ скончался в Новосибирске утром в субботу, 28 января. Автомобиль с поднятым кузовом пытается проехать под мостом на улице Серебренниковская. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в 6 часов 35 минут.

Грузовик двигался по улице Ипподромская с поднятым кузовом.

"В пути следования он совершил наезд на препятствие — железнодорожный мост. В результате ДТП пострадал водитель, который получил травмы несовместимые с жизнью", — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 24 января самосвал с поднятым кузовом повредил контактную линию возле площади Труда в Новосибирске.