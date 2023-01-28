В Новосибирске хирурги увеличили рост миниатюрной пациентки на 6 сантиметров

Фото из группы НИИТО в "ВК"

Хирурги НИИТО в Новосибирске увеличили рост пациентки с врожденным вывихом бедренных костей на 6 сантиметров.

В Новосибирске хирурги провели уникальную операцию пациентке с врожденным вывихом обеих бедренных костей. Из-за патологии рост женщины составлял 141 сантиметр, однако после помощи медиков НИИТО, она "подросла" на 6 сантиметров. Об этом сообщается в группе НИИТО в "ВК".

Отмечается, что кости пациентки были маленькими, как у ребенка. Однако в детском возрасте проблема не была решена. Обычно такие маленькие протезы не делают, но в данном случае хирурги согласились на операцию.

По словам травматолога-ортопеда НИИТО имени Я.Л. Цивьяна Олега Голенкова, пациентке были установлены самые минимально доступные серийные компоненты эндопротеза.

В ближайшее время женщине сделают еще одну одну операцию, после чего пациентке предстоит период восстановления.

Ранее хирургам новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна удалось в пять раз уменьшить гигантский палец на ноги 10-летнего мальчика с парциальным гигантизмом из села Каптырево Красноярского края. По словам матери ребенка, за 6 лет палец вырос в быстром темпе, приходилось обувь брать на 2 размера больше. Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках, стеснялся.