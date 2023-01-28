В Новосибирске "полковник полиции" с ножом устроил драку в алкомаркете

Фото: https://ru.freepik.com/author/wirestock

В Новосибирске посетитель аклкомаркета устроил потасовку в магазине, угрожая ножом продавцу.

В Новосибирске мужчина, представлявшийся "полковником полиции", угрожал ножом продавцу алкомаркета на улице Троллейной. Об этом сообщили в агентстве безопасности "Гвардия".

Как уточнили в ГБР, инцидент произошел в круглосуточном магазине. Сначала мужчина конфликтовал с женщиной в очереди, после чего начал нападать на других посетителей.

Сотрудникам магазина удалось вывести дебошира на улицу, однако спустя некоторое время он вернулся и начал угрожать продавцу ножом.

Прибывших на место сотрудников ГБР мужчина запугивал тем, что является "полковником полиции". Выяснилось, что к правоохранительным органам скандалист отношения не имеет.

Напомним, 25 января неадекватная посетительница ТЦ в Новосибирске устроила пьяные танцы в магазине. Девушка сняла верхнюю одежду, села на выходе из супермаркета и вытряхнула на пол содержимое своей сумки. Охранники попытались помочь ей и вывести её на улицу, но девушка устроила истерику, корчила рожи и проявляла агрессию. До этого, очевидцы сообщили, что она танцевала. Это они сняли на видео.