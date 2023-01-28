В Новосибирске росгвардейцы помогли потерявшей сознание пенсионерке

Фото: Росгвардия
В Новосибирске сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь 83-летней женщине, потерявшей сознание на морозе.
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Новосибирской области старший прапорщик полиции Сергей Соломатин и сержант полиции Дмитрий Равве оказали помощь 83-летней женщине, которая внезапно потеряла сознание на морозе, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патруля росгвардейцы заметили лежавшую на тротуаре пожилую женщину. Стражи правопорядка оказали пострадавшей первую помощь, помогли подняться и вызвали медиков. Позже выяснилось, что пенсионерка внезапно плохо себя почувствовала и потеряла сознание.
Позже пожилая жительница Новосибирска была госпитализирована экипажем скорой помощи.
О происшествии сообщили родственникам пенсионерки.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за участие в СВО.
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