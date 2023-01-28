В Новосибирске школу № 78 проверяют после гибели 11-летнего мальчика

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Вопиющий случай произошёл в Калининском районе Новосибирска 26 января: в квартире был найден мертвым 11-летний мальчик. Сейчас силовики проверяют мать ребенка, а также преподавателей школы.

Тело 11-летнего мальчика было обнаружено в Новосибирске 26 января. Пятиклассник учился в школе № 78 на улице Макаренко, это совсем рядом с домом, где произошла трагедия. Официально причина смерти мальчика не называется, однако СМИ удалось выяснить, что школьник свел счеты с жизнью. Известно также, что он оставил предсмертную записку.

Как рассказала в беседе с Сиб.фм детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, она держит на контроле разбирательство гибели мальчика.

«Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной, где, кто и на каком этапе недорабатывает», — сказала она в беседе с Сиб.фм.

По данным уполномоченного, семья была благополучной, на учете не состояла. В 2021 году мальчик с матерью и братом в 2021 году приехал в Новосибирск из Кузбасса. Учиться ребенок пошел в школу № 87 рядом с домом.

«Это ужасная трагедия. К сожалению, она коснулась нас. Больше ничего сказать мы не можем, ведутся следственные действия», — сообщили в школе журналисту Сиб.фм.

Со слов старшеклассников, 27 января в школе "все ходили убитые". На вопрос детей о том, что произошло, педагоги ответили — "Мы потеряли ребенка".