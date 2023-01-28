В Новосибирске второклассница пнула сверстницу в лицо

Фото предоставлено героем публикации

В Новосибирске второклассница школы № 94 пнула сверстницу ногой в лицо.

В Новосибирске мать второклассницы рассказала об избиении дочери в школе № 94. Со слов женщины, девочку ударила одноклассница в пятницу, 27 января.

Екатерина, мать пострадавшей школьницы, утверждает, что девочки враждуют уже давно. При этом никто не знает, из-за чего начался конфликт. Раньше школьницы обменивались только грубыми замечания в адрес друг друга. Но теперь проблема обострилась.

"Она пнула моего ребенка ногой в лицо", — сказала Елена.

На фото, которые женщина предоставила в редакцию Сиб.фм, видно, что у девочки действительно ушиблено лицо. На месте удара образовался отек.

Сибирячка уже обратилась в полицию, однако застать участкового не удалось — та находится в отпуске.

В понедельник, 30 января, мать школьницы намерена повторно прийтий в отдел полиции, а также встретиться с директором школы.

Напомним, как ранее писал Сиб.фм, в школе №78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика.