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В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика

Фото В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
Фото В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика

Фото Сиб.фм

Руководство школы № 78 в Новосибирске не стало комментировать гибель 11-летнего ученика, сославшись на следственные действия.

В школе № 78 Новосибирска, где учился найденный мертвым 11-летний мальчик, отказались комментировать случившееся.

«Это ужасная трагедия. К сожалению, она коснулась нас. Больше ничего сказать мы не можем, ведутся следственные действия», — сообщили в школе журналисту Сиб.фм.

Напомним, 26 января в квартире дома по улице Макаренко было найден мертвым 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок покончил с собой. Он оставил предсмертную записку.

В качестве возможных причин трагедии называются конфликт с матерью или проблемы в школе.

В Новосибирск семья мальчика недавно переехала из Кузбасса. Ребенок жил с матерью и братом.

Как ранее писал Сиб.фм, после случившегося детский омбудсмен Надежда Болтенко взяла дело на контроль и начала проверку 78-й школы.

«Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной, где, кто и на каком этапе недорабатывает», — отметила она в беседе с Сиб.фм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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