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В Новосибирске запишут новые голоса для метрополитена

Фото В Новосибирске запишут новые голоса для метрополитена
Фото В Новосибирске запишут новые голоса для метрополитена

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцев ожидают голоса новых дикторов в метро в честь открытия станции «Спортивная».

Новосибирский метрополитен планирует обновить озвучку перед открытием станции «Спортивная». Об этом сообщило издание «Вести Новосибирск».

Последний раз фонограмму для объявления на станциях записывали в 2011 году, когда открывалась «Золотая Нива». По словам ведущего ГТРК «Новосибирск» Алексея Шкуратова, записывать новые фразы сложно.

«Я стал заложником этой интонации, мне кажется она эталонной, и я перечитывал, чтобы достичь сходства», ─ отметил Алексей.

В Новосибирске с 1985 года звучат голоса дикторов ГТРК «Новосибирск» Раисы Томилиной и Сергея Рябова. Новые фонограммы после записи будет согласовывать специальная комиссия метрополитена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к 28 декабря станцию метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска планировали построить на 100%. После этого эксперты начнут проверять проектную документацию, и лишь затем станция откроется. Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, 18 января сообщалось, что в Новосибирске на кассах станции метро «Спортивная» установили бронированные стёкла.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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