Впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска впервые получила медпомощь

Фото предоставлено семьей героини публикации

Врачи клиники на Бали, где находится пациентка из Новосибирска, начали оказывать медицинскую помощь женщине после получения гарантийного письма об оплате.

Впавшая в кому на Бали жительница Новосибирска Елена Новосельцева впервые за долгое время нахождения в местной клинике получила качественную медицинскую помощь. Это произошло после того, как правительство НСО дало гарантию оплаты лечения, предположил в беседе с РИА Новости сын Елены Антон.

Как ранее писал Сиб.фм, врач ковидного госпиталя Елена Новосельцева во время отдыха на Бали перенесла два инсульта и впала в кому. За то время, пока сибирячка находилась в частной клинике, действие ее страховки закончилось, и каждый день пребывания в стационаре стал обходиться родственникам в 200-300 тысяч рублей. Параллельно семья Новосельцевой пытается решить вопрос с эвакуацией женщины в Россию, однако пока даты вылета спецборта не установлена.

«Мы обратились к сенатору Карелину Александру Александровичу, объяснили ему ситуацию. Буквально на следующий день от правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией», — цитирует РИА Новости слова Антона Новосельцева.

Он добавил, что сейчас индонезийские медики начали активно лечить мать.

«Прямо в этот же день маму стали по-настоящему лечить. Большая бригада пришла к ней... Папа сказал, что он еще не видел такого ажиотажа вокруг мамы», — добавил сын пациентки.

Ранее Сиб.фм писал, что мужа впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой перестали пускать к ней в больницу.