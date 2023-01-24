К впавшей в кому на Бали жительнице Новосибирска перестали пускать ее мужа

Фото предоставлено семьей героини публикации

Мужа впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой перестали пускать к ней в больницу.

К медику из Новосибирска Елене Новосельцевой, которая после двух инсультов попала в больницу на Бали и впала в кому, перестали пускать мужа, сообщает «АиФ-Новосибирск». Руководство медицинского учреждения требует гарантий оплаты лечения сибирячки.

Ранее у Новосельцевой истекла медицинская страховка. Теперь каждый день пребывания в местной клинике обходится семье пациентки в 200 тысяч рублей, таких денег у них нет.

«Папу к маме не пускают, требуют, чтобы правительство дало гарантии, что будет оплата. У мамы развивается инфекция и начались язвы на руке. Мы не знаем, что делать! Складывается ощущение, что все ждут, когда помощь уже будет не нужна!», — заявила дочь Елены Наталья.

Эвакуация сибирячки будет возможна только при наличии распоряжения Министерства здравоохранения России. Сейчас необходимые для процедуры документы передали Федеральному центру медицины катастроф.

В письме родственникам женщины из клиники говорится следующее: «Российская Федерация и Полномочный консул из Джакарты никогда не сообщали нам, что они оплатят медицинские расходы Елены. Поэтому мы хотели бы организовать встречу Zoom между вами, больницей и российским посольством. Мы хотели бы узнать последние новости о репатриации и оплате. Мы связались с российским посольством по телефону и электронной почте, но ответа не последовало».

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Индонезии отказались помогать сибирячке. Кроме того, Минздрав Новосибирской области объяснил сложности в эвакуации с Бали Елены Новосельцевой.