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общество

Впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска осталась без страховки

Фото Впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска осталась без страховки
Фото Впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска осталась без страховки

Фото предоставлено семьей героини публикации

Врач из Новосибирска Елена Новосельцева, которая впала в кому во время отдыха на Бали, осталась без медицинской страховки.

У жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая после инсульта на Бали впала в кому, закончилась медицинская страховка. Теперь каждый день пребывания в местной клинике обходится семье пациентки в 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на дочь женщины Наталья Новосельцева.

Как ранее писал Сиб.фм, Елена Новосельцева работала в ковидном госпитале Новосибирска, после чего решила отдохнуть на Бали и поправить здоровье. Там у сибирячки случился инсульт — женщина оказалась в частной клинике.

Медик была застрахована, но поскольку вопрос с эвакуацией россиянки затянулся, страховой полис закончился. Теперь у семьи может накопиться долг.

В настоящее время семья Елены вместе с минздравом и властями региона решают вопрос с вывозом пациентки в Новосибирск специальным бортом. Однако дата ее эвакуации в РФ пока не известна.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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