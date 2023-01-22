Минздрав НСО прокомментировал задержку эвакуации с Бали впавшей в кому женщины

Фото предоставлено семьей героини публикации

Минздрав Новосибирской области объяснил сложности в эвакуации с Бали Елены Новосельцевой.

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, не могут эвакуировать из-за сложности процедуры. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило правительство региона на ссылкой на минздрав.

«В министерстве здравоохранения понимают обеспокоенность родственников Елены Новосельцевой и их стремление доставить ее на Родину для лечения как можно скорее. Однако транспортировка больной на столь дальнее расстояние требует тщательной подготовки и выполнения определенного перечня обязательных процедур и необходимых формальностей. Для организации медицинской эвакуации в таких обстоятельствах требуется время», — прокомментировали власти.

Эвакуация сибирячки будет возможна только при наличии распоряжения Министерства здравоохранения России. Сейчас необходимые для процедуры документы передали Федеральному центру медицины катастроф.



Ранее Сиб.фм сообщал, что 58-летняя Елена Новосельцева из Новосибирска впала в кому во время отдыха на Бали. Там женщина поправляла здоровья после длительной работы в ковидном госпитале. Сейчас врачу самой нужна помощь: после двух инсультов она находится в тяжелом состоянии, а семья пациентки добивается возможности транспортировать маму обратно в Новосибирск.

Напомним, ранее впавшая в кому на Бали врач из Новосибирска осталась без страховки.