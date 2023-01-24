Власти Индонезии отказались помогать жительнице Новосибирска, впавшей в кому на Бали

Фото предоставлено родственниками героини публикации

Индонезийские власти отказались помогать Елене Новосельцевой из Новосибирска, которая впала в кому на острове Бали.

Власти Индонезии не станут оказывать помощь медику из Новосибирска Елене Новосельцевой, которая после двух инсультов попала в больницу на Бали и впала в кому. Об этом изданию РИА "Новости" сообщил сын женщины Антон.

По словам мужчины, власти Индонезии считают, что это проблемы семьи Новосельцевых, объяснив причину в письме: «Они написали, что это наши проблемы, мол, делайте что хотите сами», — цитирует его издание РИА-Новости.

Сегодня рядом с Еленой ее супруг, дежурит в палате сутками. Мужчина отмечает, что коммуникация с местными врачами дается ему тяжело.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области пояснили, что эвакуация Елены Новосельцевой возможна только по распоряжению Министерства здравоохранения России.

Напомним, жительница Новосибирска Елена Новосельцева во время отдыха на острове Бали перенесла два инсульта. Сутки пребывания в госпитале обходятся семье Новосельцевых в 211 тысяч рублей, операция — в 750 тысяч рублей.