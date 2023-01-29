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общество

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса «Мира Термы»

Фото Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса «Мира Термы»
Фото Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса «Мира Термы»

Фото: «Мира Термы»/ВК

В Новосибирске построят второй корпус комплекса «Мира Термы».

В Новосибирске мэрия выдала разрешение на возведение нового корпуса оздоровительного комплекса «Мира Термы». Документ опубликован на сайте городской администрации. Второй корпус комплекса построят недалеко от первого — на Окружной улице.

Площадь застройки — 4314,4 кв. м. В здании будет два этажа. Комплекс предполагает посещение одновременно более 37 человек. Разрешение на строительство действует до января 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале 26 декабря. Новое разрешение выдано до марта следующего года.

Отметим, что предыдущее разрешение действовало до 24 декабря текущего года. Стоимость строительных работ не изменилась — 2,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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