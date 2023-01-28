В Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске завершили строительств здания мэрии на улице Романова.
В Новосибирске достроили здание для нужд мэрии города, которое расположен на улице Романова, 33. Стоимость строительства объекта составила около 425 миллионов рублей.
Площадь здания — более 9 тысяч квадратных метров. Сейчас в помещениях идут отделочные работы.
В какие сроки подразделения мэрии Новосибирска смогут переехать в новое здание, пока не сообщается.
Напомним, в Новосибирске временное приостановили проект восстановления бывшего военного городка №17.
Также Новосибирская область направила порядка 1 миллиарда рублей на восстановление объектов подшефной Беловодского района ЛНР.
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