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В Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей

Фото В Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей
Фото В Новосибирске достроили новое здание мэрии за 425 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске завершили строительств здания мэрии на улице Романова.

В Новосибирске достроили здание для нужд мэрии города, которое расположен на улице Романова, 33. Стоимость строительства объекта составила около 425 миллионов рублей.

Площадь здания — более 9 тысяч квадратных метров. Сейчас в помещениях идут отделочные работы.

В какие сроки подразделения мэрии Новосибирска смогут переехать в новое здание, пока не сообщается.

Напомним, в Новосибирске временное приостановили проект восстановления бывшего военного городка №17.

Также Новосибирская область направила порядка 1 миллиарда рублей на восстановление объектов подшефной Беловодского района ЛНР.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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