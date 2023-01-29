Под Новосибирском многодетная семья осталась без дома из-за пожара

Фото: Администрация Татарского района НСО/ВК

Семья с тремя детьми из Новосибирской области лишилась жилья после пожара.

В Татарском районе Новосибирской области сгорел дом на две семьи, одна из которых многодетная. Пожар произошёл в деревне Чинявино в субботу, 28 января, сообщили в администрации района.

В администрации Татарского района заявили, что семья нуждается в материальной помощи.

«Нужны мебель, бытовая техника, домашний текстиль, посуда, школьные принадлежности. Вещи для детей. Для двух девочек размер одежды 42-44 и 46-48, размер обуви 39-41. Для 2-летнего мальчика размер обуви 24-25. Одежда для женщин 48-50 и 52-54 обувь 40 и 42 размер. Мужская одежда 52 размер и обувь 42 размер», — говорится в сообщении.

Пункт сбора помощи находится в Татарске, на улице Садовая, 107.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали мать погибших на пожаре детей.