Спасатели МАСС показали видео с погибшим в Новосибирске под мостом водителем грузовика

Фото: скриншот с видео МАСС
В Новосибирске спасатели МАСС рассказали о деталях гибели 41-летнего водителя грузовика под мостом.
Сама трагедия произошла ранним утром в субботу, 28 января. На улице Ипподромская, проезжая под мостом, водитель грузовика «Isuzu» не опустил кузов. Это привело к страшным последствиям.
"После этого передняя часть грузовика поднялась, а кабину расплющило о перекрытия моста. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, – рассказали в Муниципальной Аварийно-спасательной службе. –
Спасатели МАСС с помощью раздвижной лестницы добрались до кабины грузовика, деблокировали погибшего мужчину и спустили его тело на землю, после чего передали бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции".
Вся операция заняла больше часа. На видео видно, как тело погибшего водителя спасатели аккуратно опустили на землю.
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