УФАС вернуло мэрии Новосибирска арендованные участки земли в зоне пляжа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
К тому же, чиновников мэрии Новосибирска признали нарушителями антимонопольного законодательства.
О вынесенном решении антимонопольной комиссии в своём Телеграмм-канале рассказал депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин 28 января.
“ФАС признала мэрию нарушителем антимонопольного законодательства и потребовала устранить нарушения”, – сообщил городской депутат.
Другими словами, сданная в аренду пляжная земля вернётся в городскую собственность, а застройщик не сможет оспорить это решение. Также земельному участку должны будут вернуть статус "зелёной зоны", но этот вопрос должен уже решаться на общественных слушаниях в феврале.
Напомним, излюбленное место отдыха новосибирцев – пляж "Наутилус" – должны открыть для посещения в этом году, после того, как в эксплуатацию введут ЛДС и станцию метро "Спортивная".
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