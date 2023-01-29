УФАС вернуло мэрии Новосибирска арендованные участки земли в зоне пляжа

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К тому же, чиновников мэрии Новосибирска признали нарушителями антимонопольного законодательства.

О вынесенном решении антимонопольной комиссии в своём Телеграмм-канале рассказал депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин 28 января.

“ФАС признала мэрию нарушителем антимонопольного законодательства и потребовала устранить нарушения”, – сообщил городской депутат.

Другими словами, сданная в аренду пляжная земля вернётся в городскую собственность, а застройщик не сможет оспорить это решение. Также земельному участку должны будут вернуть статус "зелёной зоны", но этот вопрос должен уже решаться на общественных слушаниях в феврале.

Напомним, излюбленное место отдыха новосибирцев – пляж "Наутилус" – должны открыть для посещения в этом году, после того, как в эксплуатацию введут ЛДС и станцию метро "Спортивная".