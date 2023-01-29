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В Новосибирске на ОбьГЭС пассажиры выталкивали из снега автобус №88

Фото В Новосибирске на ОбьГЭС пассажиры выталкивали из снега автобус №88
Фото В Новосибирске на ОбьГЭС пассажиры выталкивали из снега автобус №88

Фото: скриншот с видео, размещённого на странице Светланы Каверзиной во "ВКонтакте"

Вчера, 28 января, несколько автобусов забуксовали и застряли на снежных дорогах Новосибирска. Один из них – №88 – выталкивали сами пассажиры.

Видео, на кадрах которого семь мужчин толкают застрявший на остановке "Баня" автобус, на своей странице во "ВКонтакте" выложила депутат горсовета Светлана Каверзина.

"С дорогами сегодня что-то жуткое. Звонили водители муниципальных автобусов – они бастовать собираются, потому что дороги нечищеные и ездить невозможно", – подписала видео, в котором содержится очень много мата, Светлана Каверзина.

Также она сообщила, что и её помощник вчера выталкивал застрявший в снегу автобус №72 на улице Российская. Впрочем, в минувшую субботу в снегу застревали не только автобусы, но и фуры, кареты скорой помощи и полицейские автомобили.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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