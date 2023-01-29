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В Новосибирске на одной улице увязли в снегу автомобиль скорой и полиции

Фото В Новосибирске на одной улице увязли в снегу автомобиль скорой и полиции
Фото В Новосибирске на одной улице увязли в снегу автомобиль скорой и полиции

Фото: "АСТ-54"

Очевидцы рассказали, что в Новосибирске на улице Спуск Ногина застряли в снегу карета скорой помощи и автомобиль полиции.

Инцидент произошёл на заснеженной улице вечером 28 января. Как рассказали очевидцы в паблике "АСТ-54", карета скорой помощи спешила к больному ребёнку. Улица Спуск Ногина остановила машину, и медики пошли дальше пешком.

«За зиму ни разу не была произведена уборка снега. Кто может, тот убирает снег около своей ограды. Много пенсионеров, которые не в силах это делать»,

— рассказали местные жители в социальных сетях.

28 января стало критическим днём: на этой же улице Спуск Ногина застряла также и полицейская машина.

Пожаловаться в соцсетях местные жители решили из-за того, что уборку улицы от снега за эту зиму не производили ни разу: сначала снегоуборочную технику обещали 20 декабря, потом 19 января, но ничего так и не изменилось.

Напомним, вечером этого же дня фура перекрыла проезд и по улице Даргомыжского, застряв в снегу.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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