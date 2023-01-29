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Вечером, 28 января, в Новосибирске на улице Даргомыжского фура заблокировала проезд – её вытягивали другие длинномеры.

28 января после девяти вечера было заблокировано движение на улице Даргомыжского: пытавшаяся выбраться из снежного плена фура забуксовала и перекрыла движение. В итоге проезд был заблокирован на полчаса.

"Одна из фур, коих тут порой скапливается и до десяти, пыталась как обычно выехать, но застряла в снежных заносах. На одной оставшейся в две стороны полосе образовались пробки. Хорошо, что это было поздно вечером в субботу, а если бы нет? Подобные ситуации не раз тут можно наблюдать!" – возмущена местная жительница Екатерина.

В итоге на помощь коллеге пришли другие дальнобойщики, и фуру вытолкали. Если бы подобный случай возник двумя часами раньше, то это бы могло привести к многокилометровой пробке.

Напомним, ситуация с фурами обострилась в январе этого года. Местные жители рассказывают, что иногда их выстраивается в ряд на узенькой улице до семи штук, поэтому подобные аварийные ситуации встречаются нередко.

"Однажды ситуация была такая: дорогу почистила снегоуборочная техника и оставила посередине гребешок. Потом вдоль дороги растянулись фуры – всё, движение в одну сторону было заблокировано! Не понимаю, куда смотрит ГИБДД? Пока трагедии не произойдёт что ли?" – возмущаются не в первый раз местные жители.