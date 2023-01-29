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общество

В Новосибирске пациентов из посёлков отправляют в горбольницу из-за отсутствия эндоскопа

Фото В Новосибирске пациентов из посёлков отправляют в горбольницу из-за отсутствия эндоскопа
Фото В Новосибирске пациентов из посёлков отправляют в горбольницу из-за отсутствия эндоскопа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В городской больнице №4 Новосибирска пациенты не смогут пройти эндоскопическое обследование из-за отсутствия оборудования.

Приказ министра здравоохранения Новосибирской области гласит, что с 25 января пациенты городской больницы №4 будут направляться в первую городскую из-за отсутствия эндоскопа. Сообщает "АиФ-Новосибирск".

Эндоскопические исследования применяются при кровотечениях в желудочно-кишечном тракте или попадании внутрь инородных предметов.

Между тем, к городской больнице №4 относится большое количество пациентов не только из Калининского района Новосибирска, но и из целого списка прилегающих посёлков – таких, как Бибиха, Озёрный, Садовый, Красный Яр, Седовая Заимка, Новокаменка, Витаминка и Ленинский, а также двух станций – Иня-Восточная и Мочище. Всем жителям этих населённых пунктов придётся ехать на эндоскопические исследования в горбольницу.

В городской больнице №4 обещают решить проблему как можно скорее, поэтому действие приказа министра здравоохранения продлится до новых распоряжений.

А вот пациентов ГКБ №11 и №25 в конце января ждала хорошая новость: в этих больницах открылись гастроэнтерологические отделения.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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