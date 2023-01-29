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В Новосибирске снегопады продолжатся 29 и 30 января

Фото В Новосибирске снегопады продолжатся 29 и 30 января
Фото В Новосибирске снегопады продолжатся 29 и 30 января

Фото автора

Синоптики сообщили, что снегопады в Новосибирске продолжатся и в воскресенье, 29 января. Также осадки выпадут в понедельник, 30 января.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Однако испытание на дорогах ожидает автолюбителей и в это воскресенье.

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.

В целом в воскресенье, 29 января, ожидается комфортная погода. Температура в среднем по Новосибирской области составит – 6 .... – 11 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, в минувшую субботу, 28 января, Новосибирск буквально утопал в снегу: в заносах буксовали фуры, кареты скорой и автомобили полиции.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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