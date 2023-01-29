В Новосибирске водитель упал по пояс в открытый колодец около гипермаркета "Лента"

Фото: "АСТ-54"

Автолюбитель из Новосибирска Максим пожаловался, что чуть не провалился в открытый колодец на проезде Энергетиков.

Как рассказывает в небольшом видео Максим, в колодец он чуть не упал, выходя из автомобиля. Произошедшим мужчина решил поделиться с подписчиками паблика "АСТ-54".

"Открываю я такой дверь, наступаю на снег. Здесь был снег, а под снегом – такая сюрпризина. И вон туда чуть Максимушка не ушёл. Вернее, Максимушка туда ушёл, просто колодец руками обнял", – рассказал автолюбитель.

Впрочем, сочувствия комментаторов мужчина не снискал. Напротив, участники дискуссии заявили, что нужно было не в интернете жаловаться, а подойти к администраторам рядом расположенного магазина "Лента" и сообщить об открытом люке.

Сейчас чтобы найти открытые колодцы, надо постараться. Практически везде в Новосибирске можно наблюдать сугробы выше человеческого роста. Кстати, снегопады продолжатся и в воскресенье, 29 января.