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В Новосибирске водители устроили разборку с пистолетом на Большевистской

Фото В Новосибирске водители устроили разборку с пистолетом на Большевистской
Фото В Новосибирске водители устроили разборку с пистолетом на Большевистской

Фото: скриншот "АСТ-54"

Очевидцы поделились видео, на кадрах которого автолюбители на Большевистской в Новосибирске устроили перестрелку.

В Новосибирске на Большевистской водители устроили потасовку со стрельбой вечером 28 января.

Как рассказывают авторы видео, которое появилось несколько минут в паблике "АСТ-54", водитель "Мерседеса" начал стрелять после дорожного конфликта. Вооружённый пневматическим пистолетом водитель был не один, с ним были ещё несколько парней.

О деталях конфликта рассказал второй автолюбитель. Он говорит, что стрелявший до этого нарушил правила дорожного движения.

"Он стоял на встречке. Других аргументов, кроме пневматического пистолета у него не было. На разборки вышли и его "пацанчики",

– пояснил суть конфликта Денис.

Некоторые из участников обсуждения уверяют, что это тот самый мужчина, что устроил стрельбу 18 января на пересечении улиц Богаткова и Кирова.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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