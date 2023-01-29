В Новосибирске за ремонт светофоров заплатят 7 миллионов рублей

Фото прокуратуры Новосибирской области

Городской центр организации дорожного движения ищет в Новосибирске подрядчиков для ремонта светофоров за 7 миллионов рублей.

На сайте Госзакупок стартовал аукцион по поиску подрядчика на ремонт 148 светофоров в Новосибирске. Начальная стоимость контракта составляет 7 миллионов рублей. Торги продлятся до 3 февраля.

Согласно описанию к лоту, в обязанности подрядчика будет входить не только ремонт светофоров, но также их обслуживание. Так, бригады рабочих должны будут раз в месяц протирать линзы объектов, проверять предохранители и напряжение. В случае основательного загрязнения – подрядчик должен будет привести светофор в порядок. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

Видимо, подрядчик также должен будет следить и за ситуациями, как та, что произошла 23 января. В этот день около светофора, расположенного возле Экономического лицея образовалась наледь. Ребёнок пытался нажать на кнопку, чтобы включить зелёный свет, но упал и рассёк бровь. Навести порядок помогли прокуроры.