В Новосибирской области многодетная семья после пожара осталась без дома и вещей

Коллаж Сиб.фм: фото администрации Татарского района

В субботу, 28 января, в Татарском районе Новосибирской области произошёл крупный пожар: две семьи, в одной из которых трое детей, остались на улице раздетыми.

Рано утром в субботу пожар начался в одном из домов деревни Чинявино, в котором проживали две семьи. В итоге все спаслись, но погорельцы остались на улице и без одежды. Между тем, только в одной из семей – трое детей, поэтому районная администрация попросила односельчан помочь детишкам и их родителям.

"Просим всех неравнодушных граждан откликнуться и помочь пострадавшим семьям,

– говорится в объявлении администрации Татарского района. — Нужны мебель, бытовая техника, домашний текстиль, посуда, школьные принадлежности. Вещи для детей. Для двух девочек размер одежды 42- 44 и 46- 48, размер обуви 39- 41. Для 2- летнего мальчика размер обуви 24- 25. Одежда для женщин 48- 50 и 52- 54 обувь 40 и 42 размер. Мужская одежда 52 размер и обувь 42 размер".

Указанные вещи принимают в пункте сбора срочной помощи в Комплексном центре социального обслуживания населения Татарского района. Также информацию можно узнать в районной администрации.

Напомним, в минувшую пятницу решался вопрос об аресте матери двух сгоревших в Новосибирске детей – в итоге, оставившая малышей женщина осталась на свободе.