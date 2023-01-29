В Новосибирской области простились со спасшим боевых товарищей в ЛНР добровольцем СВО

Фото администрации Сузунского района

В Сузунском районе Новосибирской области похоронили погибшего в зоне СВО добровольца Николая Кудрявцева.

О подвиге Николая Кудрявцева сейчас рассказывают в местной школе. Мужчина работал на предприятии, но осенью прошлого года решил отправиться добровольцем в зону СВО.

Во время боёв в ЛНР Николай Кудрявцев прикрыл товарищей и был тяжело ранен. Доброволец посмертно представлен к государственной награде.

Похороны Николая Кудрявцева прошли 28 января в сузунском Доме культуры. Проститься с героем пришли и.о. главы Сузунского района Александр Осипов и военный комиссар Василий Радаев. Также в торжественной церемонии приняли участие несколько сотен земляков Николая Кудрявцева.

Также напомним, что в конце этой рабочей недели в Новосибирске были награждены сотрудники Росгвардии за участие в спецоперации.