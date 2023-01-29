В Новосибирской области простятся с участником СВО Андреем Коренновым

Фото: администрация Татарского района

Погибшего в зоне СВО Андрея Кореннова похоронят в Татарске Новосибирской области в понедельник, 30 января.

Стало известно о смерти ещё одного участника спецоперации Андрея Кореннова. Мужчина ушёл в зону СВО из Татарского района. известие о гибели бойца родственники получили после Нового года.

"30 января состоится прощание с Коренновым Андреем Анатольевичем, погибшим при выполнении задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины", – сообщает администрация Татарского района.

Как сообщает районная администрация, похороны пройдут в РДК "Родина" Татарска с 10.00 до 12.00. Проститься с героем приглашают всех земляков.

Также напомним, что вчера, 28 января, в Сузунском районе похоронили добровольца СВО Николая Кудрявцева, который ценой своей жизни спас боевых товарищей в ЛНР.