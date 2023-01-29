ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл питерский «Зенит»

Фото: ВК «Локомотив»
Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга.
ВК «Локомотив» обыграл на домашней площадке «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч двадцатого тура PARI Суперлиги 2023 прошёл накануне, 28 января. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12).
Самым результативным игроком матча стал диагональный Илья Казаченков, набравший 28 очков. Отличились также блокирующий Ильяс Куркаев (14 очков), блокирующий Дмитрий Лызик и доигровщик Омар Курбанов (по 13 очков).
Следующий матч «Локомотива» на домашней арене в Новосибирске пройдёт 1 февраля. Билеты на игру с «Динамо-ЛО» доступны на сайте клуба.
Напомним, ранее ВК «Локомотив» обыграл минского «Строителя» со счетом 3:1.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают