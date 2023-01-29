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ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл питерский «Зенит»

Фото ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл питерский «Зенит»
Фото ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл питерский «Зенит»

Фото: ВК «Локомотив»

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга.

ВК «Локомотив» обыграл на домашней площадке «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч двадцатого тура PARI Суперлиги 2023 прошёл накануне, 28 января. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12).

Самым результативным игроком матча стал диагональный Илья Казаченков, набравший 28 очков. Отличились также блокирующий Ильяс Куркаев (14 очков), блокирующий Дмитрий Лызик и доигровщик Омар Курбанов (по 13 очков).

Следующий матч «Локомотива» на домашней арене в Новосибирске пройдёт 1 февраля. Билеты на игру с «Динамо-ЛО» доступны на сайте клуба.

Напомним, ранее ВК «Локомотив» обыграл минского «Строителя» со счетом 3:1.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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