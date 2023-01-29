Водитель «Лады» погиб в ДТП в Новосибирской области

Фото: ГИБДД НСО

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Новосибирской области.

В Новосибирской области в результате ДТП погиб человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в Госавтоинспеции региона. Авария произошла на трассе К-17Р около 15:00.

«21-летний мужчина, управляя автомобилей Honda Torneo, двигался по автодороге К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" со стороны города Новосибирска в направлении села Кочки. По предварительной информации на 146 км автодороги водитель автомобиля Honda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA GRANTA, под управлением 39-летнего мужчины», — сказано в сообщении ведомства.

Погибшим оказался водитель «Лады». Кроме того, в аварии пострадали два человека: водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля Honda.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием полиции.