Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Фото: «ЧС-Инфо»

В Новосибирске общественное движение собирает гуманитарную помощь и изготавливает обмундирование для военнослужащих.

В Советском районе Новосибирска общественное движение занимается изготовлением маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщило издание «ЧС-Инфо». Неравнодушные сибиряки занимаются поддержкой бойцов в Ресурсном центре общественных объединений Советского района Новосибирска

«Когда началась мобилизация, мы с сестрой стали думать, чем помочь ребятам. Создали в мессенджере Telegram-канал «ГУМ.ПОМОЩЬ Zа наших» и добавили туда всех своих знакомых, неравнодушных к этой теме. Попросили их, в свою очередь, поделиться со знакомыми. Ну, и сразу же, понимая, что потребуются деньги, забросили по полторы тысячи на карту для сбора средств. Оказалось, что у нас очень много неравнодушных: группа стала пополняться, люди стали писать, спрашивать, чем можно помочь, а некоторые спрашивали можно ли просто перевести деньги», — рассказала организатор общественного движения на ОбьГЭСе Оксана Никонова.

Сейчас в группе почти 900 человек. Запросы от мобилизованных поступают регулярно. Помощь начали с мелочей: отправляли налобные фонарики, утеплённые резиновые сапоги. И практически сразу от тех, кто мобилизовался, стали приходить запросы на их нужды. Началось с мелочей — с налобных фонариков, резиновых утепленных сапог. Затем потребовались и другие предметы. Так, саперам нужны были «кошки» — специальные маскировочные сети.

Сейчас общественное объединение ищет новое помещение в Академгородке, так как это позволило объединить всех желающих помочь.

Напомним, ранее в Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за СВО.