23 и 28 января Новосибирск побил рекорд по количеству выпавшего снега

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на прошлой неделе 23 и 28 января были побиты рекорды по количеству осадков за сутки.

«МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову сообщил, что на прошлой неделе в Новосибирске дважды был побит рекорд по количеству выпавших за сутки осадков.

Синоптик отметила, что наиболее интенсивные снегопады прошли 23 и 28 января.

«23 по нашей городской станции выпало 8 миллиметров снега. это был рекорд. Предыдущий рекорд был у нас в 1926 году. Тогда было 7,3 миллиметра. В субботу, 28 января, у нас проходила вершина волны. За сутки выпало 14 миллиметров снега. Предыдущий рекорд был в 1914 году – всего 4 миллиметра», — заявила Кичанова.

На протяжении всей прошедшей недели территория Новосибирской области находилась под влиянием ложбины циклона и потоки воздуха заходили с северо-запада, что и вызывало увеличение интенсивности осадков. При этом увеличивается и скорость ветра у поверхности земли.

Кичанова добавила, что приземная ложбина над территорией региона сохраняется, но давление начнет подрастать, а снегопады закончатся. В ближайшие сутки еще будет сохраняться снег, однако снегопады не будут обильными. Уже в среду, преимущественно, прогнозируется погода без осадков и похолодание.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с прекращением снегопадов температура воздуха в Новосибирской области существенно понизится: днем сибиряков ожидает до -15...-20 градусов, а при прояснениях по югу области возможно понижение температуры до -25...-27 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщил, что 30 января в Новосибирске ожидается потепление до -8 и снегопады.