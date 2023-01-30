30 января в Новосибирске ожидается потепление до -8 и снегопады

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

30 января в Новосибирске потеплеет до -8 градусов.

В понедельник, 8 января, в Новосибирске ожидается потепление до -8..-10 градусов, а по области — до -6. Также возможны небольшие снегопады. Об этом предупреждает Западно-Сибирский УГМС.

«30 января в первой половине дня ожидается временами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9..-11 градусов. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура по области варьируется до -6 до -11 градусов, а ветер может усиливаться порывами до 14 м/с. К ночи температура опустится до -14..-19 градусов, местами до -25.

По данным синоптикам, 31 января направление ветра сохранится, а погода существенно не изменится. Днем ожидается похолодание до -9..-14 градусов, местами возможен небольшой снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные пробки.

Также в Новосибирске с 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36.