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30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные пробки

Фото 30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные пробки
Фото 30 января движение в Новосибирске парализовали 9-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утром понедельника в Новосибирске образовались 9-балльные пробки.

В понедельник, 30 января, утром в Новосибирске возникли дорожные пробки. Онлайн-сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию по пробкам в 8 баллов из 10.

На левом берегу заблокировано движение на площади Труда — по лице Широкая, Станиславского, Ватутина и по проезду Энергетиков. Пробка на Октябрьском мосту в сторону правого берега растянулась по всей его протяженности. Из-за ДТП с фурой возникла пробка на Сибиряков-Гвардейцев и Петухова, также замедлено движение на улицах Бронная, Комсомольская, Прокопьевская и Советское шоссе.

На правом берегу пробки на Большевистской, Кирова, Выборной, Татьяны Снежиной, на участке улицы Бориса Богаткова около Золотой Нивы, на Гусинобродском шоссе, Волочаевской, проспекте Дзержинского. Затруднен подъезд к Красному проспекту со стороны Мочищенского шоссе. Пробки на улице Богдана Хмельницкого, Объединения и Курчатова.

На момент публикации в Новосибирске зафиксировано не менее 10 аварий. Значительная их часть — на магистральных улицах, что препятствует движению транспорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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