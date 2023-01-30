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общество

"Был в летних кроссовках": водителю в Забайкалье ампутировали стопы после обморожения

Фото "Был в летних кроссовках": водителю в Забайкалье ампутировали стопы после обморожения
Фото "Был в летних кроссовках": водителю в Забайкалье ампутировали стопы после обморожения

Freepik, authors: Евгений Харитонов

Жителю Забайкалья ампутировали две стопы из-за сильного обморожения в летних кроссовках.

Житель Забайкальского края попал в ожоговое отделение Читинской городской больницы № 1, где ему ампутировали обе стопы из-за сильного обморожения. Как выяснилось, пострадавший продолжительное время находился на трассе в сломанной машине во время морозов, а на его ногах были лишь летние кроссовки, пишет zabnews.

«Перед Новым годом поехал в город с товарищем, по дороге машина сломалась, а я в летних кроссовках был. Была ночь с субботы на воскресенье, с часу ночи до утра не ехало ни одно такси», – рассказал забайкалец.

Сейчас в медучреждении восстанавливаются после обморожения и ампутации конечностей 30 пациентов. Медики рекомендуют одеваться в соответствии с погодой, а также звонить по номерам экстренных служб, если есть угроза здоровью и жизни.

Напомним, в Новосибирске волонтёры помогли пенсионеру с обморожением.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

обморожения
кроссовки
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