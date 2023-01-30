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Депутат Горсовета Новосибирска Лебедев отправился волонтером в зону СВО

Фото Депутат Горсовета Новосибирска Лебедев отправился волонтером в зону СВО
Фото Депутат Горсовета Новосибирска Лебедев отправился волонтером в зону СВО

Скриншот: видео на странице Евгения Лебедева во "ВКонтакте"

В Новосибирске депутат Горсовета Евгений Лебедев принял решение отправиться в зону проведения СВО в качестве волонтера.

В понедельник, 30 января, депутат новосибирского Горсовета Евгений Лебедев сообщил своим избирателям, что намерен отправиться в зону проведения военной спецоперации в качестве волонтера.

Обращение политика можно увидеть на его странице в социальной сети «ВКонтакте», видео записано на фоне аэропорта Толмачево. Депутат отметил, что его избиратели должны знать, где он находится.

«Сегодня убываю в зону проведения специальной военной операции, в город Луганск. Убываю добровольно по зову сердца, когда вернусь — не знаю», — заявил Лебедев.

Полномочия по решению вопросов взаимодействия с органами местной власти политик делегировал юристу своей общественной приемной — Елене Сафроненко, а решение хозяйственных вопросов — своему помощнику Максиму Иванову. Евгений Лебедев добавил, что по мере возможности будет информировать избирателей о том, где находится.

Ранее Сиб.фм сообщил, что командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов прибыл в зону спецоперации.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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