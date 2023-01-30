Командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов прибыл в зону СВО

Фото: Андрея Панферова / ВК

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир батальона «Вега» Андрей Панферов подтвердил свое прибытие в зону спецоперации.

Командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов прибыл из Новосибирска в зону проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил изданию «МК в Новосибирске».

«Я уже на месте», — сказал он.

Андрей Панферов добавил, что вместе с ним в зону спецоперации отправилась замыкающая группа элитного боевого добровольческого батальона «Вега».

О том, на какой срок военнослужащие отправились в зону СВО, не сообщается.

Ранее, командир батальона «Вега» Андрей Панферов, первый вице-спикер регионального парламента, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и Закавказье.

Напомним, на прошлой неделе Панферов уточнил, что вместе с ним в зону проведения специальной операции отправится его сын.