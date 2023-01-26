Командир батальона "Вега" из Новосибирска Панфёров отправится на СВО с сыном

Фото пресс-службы Заксобрания НСО
Глава новосибирского батальона "Вега" Андрей Панфёров готовится к отправке в зону проведения спецоперации.
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир именного батальона "Вега" Андрей Панферов в ближайшее время отбудет в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с журналистом "МК в Новосибирске".
"На следующей сессии меня уже не будет", — сказал политик.
Сессии регионального парламента проходят раз в месяц. Январская состоялась сегодня, 26 января. Следующая пройдет в конце в февраля.
Также Панферов уточнил, что вместе с ним в зону проведения специальной операции отправится его сын.
Офицер уже прошел необходимую военную подготовку. В ряды батальона "Вега" Панферов-младший вступил с самого начала формирования подразделения.
Как ранее писал Сиб.фм, 24 января из Новосибирска на СВО отправился основной состав батальона "Вега" - всего порядка 400 подготовленных бойцов.
Напомним, в составе именного подразделения на спецоперацию отправится чиновник из Краснообска Юрий Ертов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают