Командир батальона "Вега" из Новосибирска Панфёров отправится на СВО с сыном

Фото пресс-службы Заксобрания НСО

Глава новосибирского батальона "Вега" Андрей Панфёров готовится к отправке в зону проведения спецоперации.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, командир именного батальона "Вега" Андрей Панферов в ближайшее время отбудет в зону СВО. Об этом он сообщил в беседе с журналистом "МК в Новосибирске".

"На следующей сессии меня уже не будет", — сказал политик.

Сессии регионального парламента проходят раз в месяц. Январская состоялась сегодня, 26 января. Следующая пройдет в конце в февраля.

Также Панферов уточнил, что вместе с ним в зону проведения специальной операции отправится его сын.

Офицер уже прошел необходимую военную подготовку. В ряды батальона "Вега" Панферов-младший вступил с самого начала формирования подразделения.

Как ранее писал Сиб.фм, 24 января из Новосибирска на СВО отправился основной состав батальона "Вега" - всего порядка 400 подготовленных бойцов.

Напомним, в составе именного подразделения на спецоперацию отправится чиновник из Краснообска Юрий Ертов.